Üye Girişi
Haberler

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Ölü, İki Yaralı

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Ölü, İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hala-dayı çocukları arasında çıkan tartışmada, Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili Ali Erdem yakalanırken, jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı.

ANTALYA'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı Abdül Oktay Kaya (40) yaşamını yitirdi, Nevzat Kaya (17) ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi Ali Erdem, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı?
title