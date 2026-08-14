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Genç Seçmen Anketi: YENİ Parti Birinci, AK Parti İkinci

Genç Seçmen Anketi: YENİ Parti Birinci, AK Parti İkinci
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Arayüz Kampanyası'nın 18-30 yaş arası 1255 genç seçmenle yaptığı ankette, 'Bu pazar seçim olsa' sorusuna gençlerin yüzde 25,1'i YENİ Parti, yüzde 22,8'i AK Parti yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 23,4 olurken, cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu yüzde 43,4 ile önde, Erdoğan yüzde 29,5'te kaldı.

(ANKARA) - Arayüz Kampanyası tarafından Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki bin 255 genç seçmene yönelik yapılan ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankete katılan genç seçmenlerin parti tercihleri, YENİ Parti yüzde 25,1, AK Parti yüzde 22,8, İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 5,3'er, CHP yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,0, MHP yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

Arayüz Kampanyası, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki bin 255 genç seçmen ile 33 ilde 241 ilçede görüşmeler gerçekleştirdi.

YENİ Parti kurulduktan üç gün sonra, 27 Temmuz tarihinde çalışmaların başladığı ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna gençlerin verdiği yanıtlarda kararsız oylar dağıtılmadan önce YENİ Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 22,8 ile ikinci sırada bulundu.

İYİ Parti ve Zafer Partisi yüzde 5,3'er, CHP yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,0, MHP yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 2,1 ve YRP yüzde 1,1 oy oranı olarak kaydedilirken diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 23,4

Araştırmada genç seçmenlerin yüzde 23,4'ünün kararsız olması dikkati çekti. Araştırmada, kararsız seçmenler dağıtıldığında ise tablo şöyle oldu:

"Yeni Parti 32,9 AK Parti 29,9 Zafer Partisi 6,9 İYİ Parti 6,9 CHP 6,7 DEM Parti 5,2 MHP 4,7 Anahtar Parti 2,7 YRP 1,4 Diğer 2,7"

"Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusunda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,4 ile ilk sırada yer alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 29,5 oy oranına ulaştı. Genç seçmenlerin yüzde 27,1'i ise kararsız kaldı.

Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 59,5'e, Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 40,5'e yükseldi.

Kaynak: ANKA
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