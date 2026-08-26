Haberler

Aras Vadisi'nde Kızıl ve Siyah Suların Görsel Şöleni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin doğusunda, Kars ve Iğdır ile Ermenistan sınır hattı boyunca uzanan Aras Vadisi, kızıl kayalıkları ve yemyeşil tarım arazileriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin doğusunda, Kars ve Iğdır ile Ermenistan sınır hattı boyunca uzanan Aras Vadisi, kızıl kayalıkları ve yemyeşil tarım arazileriyle dikkati çekiyor.

Türkiye-Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Nehri'nin iki yakasında oluşan renk kontrastı, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Bir tarafta kızıl toprak ve kayalıklar, diğer tarafta yemyeşil meyve bahçeleri ve tarım arazileri bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdaki Kızıl Kayalıklar'ın zirvesinden görüntülenen manzarada, Arpaçay'ın siyahımsı suyuyla Aras Nehri'nin kızılımsı sularının buluşması dikkati çekiyor.

Farklı renkteki sular, kızıl kayalıklar ve ovanın yeşil dokusuyla aynı karede buluşarak adeta görsel şölen oluşturuyor.

Yörede türkülere ve hikayelere konu olan, "Karasu" olarak da bilinen Arpaçay ile Kızıl Su olarak da anılan Aras Nehri'nin adlarının, aktıkları bölgelerdeki toprak yapısının suya verdiği renkten geldiği anlatılıyor.

Kızıl ve siyahımsı suların buluşması, çevredeki kızıl kayalıklar ve yeşil ova ile birlikte özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

Sınır hattındaki doğal güzellikleriyle öne çıkan Aras Vadisi, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde renklerin daha belirgin hale gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer kameranın karşısına geçti! O hareketi olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı kameranın karşısına geçti! O hareketi olay oldu

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Gigi Hadid’den kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!

Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!
Ahmed Şara saldırılar sonrası Putin ile görüştü

İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Lyon'a karşı: İşte muhtemel 11'ler

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i! Forvette büyük sürpriz var
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı! Patlayıcı, el bombası...