Aras Vadisi'nde Kızıl ve Siyah Suların Görsel Şöleni

Türkiye'nin doğusunda, Kars ve Iğdır ile Ermenistan sınır hattı boyunca uzanan Aras Vadisi, kızıl kayalıkları ve yemyeşil tarım arazileriyle dikkati çekiyor.

Türkiye-Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Nehri'nin iki yakasında oluşan renk kontrastı, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Bir tarafta kızıl toprak ve kayalıklar, diğer tarafta yemyeşil meyve bahçeleri ve tarım arazileri bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdaki Kızıl Kayalıklar'ın zirvesinden görüntülenen manzarada, Arpaçay'ın siyahımsı suyuyla Aras Nehri'nin kızılımsı sularının buluşması dikkati çekiyor.

Farklı renkteki sular, kızıl kayalıklar ve ovanın yeşil dokusuyla aynı karede buluşarak adeta görsel şölen oluşturuyor.

Yörede türkülere ve hikayelere konu olan, "Karasu" olarak da bilinen Arpaçay ile Kızıl Su olarak da anılan Aras Nehri'nin adlarının, aktıkları bölgelerdeki toprak yapısının suya verdiği renkten geldiği anlatılıyor.

Kızıl ve siyahımsı suların buluşması, çevredeki kızıl kayalıklar ve yeşil ova ile birlikte özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

Sınır hattındaki doğal güzellikleriyle öne çıkan Aras Vadisi, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde renklerin daha belirgin hale gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA