Arapgir'de Engelliler Haftası ve Anneler Günü Etkinliği

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla "Engellileri Aşan Eller Annelerle Güçlenen Gönüller" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Arapgir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Arapgir'in önemli bir tarihinin olduğunu belirten Ayva, şöyle konuştu:

"Beyazay nedir? Beyazay, karanlıklardan, sıkıntılardan, cehaletten meydana gelmiş karanlıklara doğan bir hilaldir. O karanlıkları 1992'den beri aydınlatmaya çalışıyoruz. Beyazay, Türkiye genelinde 104 şubesiyle 7 farklı ülkede karanlıkları aydınlatmaya çalışıyor. Arapgir'de de artık hiçbir eskisi gibi olmayacak mantığıyla büyük projelere başlıyor. Sizler bütün dünyayı aydınlatacaksınız. Bizim önümüzdeki senelerde devasa projeleri hayata geçirirken Arapgir'in örnek olmasını istiyoruz. Beyazay'a ulaşamayan engelli kardeşlerimiz kalmaması lazım. Arapgir bütün ilçelere örnektir, diğer ilçelerin faydalanmasını istiyorum."

Etkinliğe, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, öğretmen, öğrenci ve ilgililer katıldı.