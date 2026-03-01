Arap ülkeleri, İran'ın Umman'a yönelik saldırısını kınadı

Arap ülkeleri, İran'ın Umman'a yönelik saldırısını ve egemenlik ihlalini sert bir şekilde kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İran'ın Umman'daki Dukm Ticaret Limanı'na iki insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve Hasab Limanı açıklarında petrol tankerini hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada Suudi Arabistan'ın Umman'la tam dayanışma içinde olduğu kaydedilirken, uluslararası topluma İran ihlallerine karşı net ve kararlı tutum alma çağrısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırı şiddetle kınadı.

Açıklamada söz konusu saldırıların Umman'ın egemenliğinin ihlali ve kabul edilemez bir tırmanış olduğu belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Arabuluculuk ve kan dökme konusunda samimi çabalar gösteren ve son ana kadar diplomasi kapısını açık tutmaya çalışan Umman'daki kardeşlerimizin kasıtlı olarak hedef alınması, arabuluculuk ilkesine bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Mısır

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Heysem bin Tarık'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Tarafların karşılıklı saldırıların derhal durdurulması ve diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Ürdün

Umman Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Sultan Bin Tarık, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirirdi.

Görüşmede İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki askeri tırmanış ve bunun bölgesel ile uluslararası güvenliğe etkilerinin ele alındığı belirtildi.

Liderler karşılıklı saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile telefon görüşmesinde İran'ın Umman'a yönelik saldırısını kınandığı aktarıldı.

Taraflar ayrıca bölgedeki gerilimin düşürülmesi, diyaloğun sürdürülmesi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesinin önemini vurguladı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da, İran'ın Umman'a yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada Kuveyt'in Umman'la dayanışma içinde olduğu ve egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği belirtildi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından, Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında isei Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğramıştı.