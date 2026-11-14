Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad ve Güney bölgelerine fırlattığı 2 İHA'yı imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Güney bölgelerinde 2 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimi ile güneyinin İran destekli Husiler tarafından İHA ile hedef alındığını belirtti.

Maliki, Riyad ile Güney bölgelerine atılan 2 İHA'nın engellenerek imha edildiğini vurguladı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA