Arap Kadri ve Tarzan Filmi Vizyona Girecek

Karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini işleyen "Arap Kadri ve Tarzan" filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Arap Kadri ve Tarzan'ın 40 yılı aşkın süredir çok ünlü iki çizgi karakter olduğunu belirtti.

Taylan, şöyle konuştu:

"1970'ler, 1980'ler... Benim ergenliğimde, ilk gençliğimde çok sıkı takip ettiğim iki karakter ve çizgi hikayeydi. Çok sevindim ben okuduğum zaman. Bir kere yeniden canlanacak olması, yeni kuşakların tanıyacak olması... Kendi okuyucusu, okuru, takipçisi var ama yeni kuşakların çok bildiği bir şey değildi. Bir başka dönemin mizahı ile bugünün mizahının çok akıllıca harmanlanmış halinin nefis bir sosyal deney olduğunu da düşünüyoruz biz."

Arap Kadri'yi canlandıran Taylan, son dönemde sinemaların tekrar hareketlendiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Başka filmlerle birlikte sinemaya çok katkısı olacağını da umuyoruz. Öyle de görünüyor. Çok mutluyuz. Uçmayan, kaçmayan, süper yetenekleri olmayan, gerçek, bize benzeyen kahramanlar. O bakımdan da çok zevkliydi. Bir yandan da çizgi karakterlerin hikayecileri çok derin düşünmek zorunda değil. Bir iki sayfada biten bir şey ama senaristlerimiz Volkan (Öge) ile Ömer (Fikret Şen) onlara çok can katmış. Ben okuduğum zaman çok heyecanlandım, onları yeni seyirciyle yeni kuşaklarla tanıştırmak için. Emre'nin de şahane kaptanlığıyla çok sevdiğimiz bir film yaptık. Şimdi istediğimiz şey, en geniş ölçüde seyirciyle kucaklaşması."

Arap Kadri'nin kızını oynayan Zeynep Çamcı, çok güzel bir film olduğunu belirterek, "Bu sadece bir komedi filmi değil. Arap Kadri ve Tarzan. Çok heyecanlandım. Bütün üst kuşaklara haber saldım ailede. Sonra Ahmet ağabey beni aradı ve 'Kızım olur musun?' dedi. Daha çok heyecanlandım. Sonra Necip'in Tarzan olduğunu öğrendim. Sonra bütün ekibi öğrendim. Gerçekten çok güzel bir film oldu." ifadelerini kullandı.

"Umarım seyirci takdir buyurur, salonlarda izler"

Oyuncu Yalçın Hafızoğlu, Arap Kadri'nin damadı rolünü oynadığını belirterek, "Güzeldi benim açımdan. Ekip çok keyifliydi. Zeynep'in dediği gibi, filmden haberim olduğu zaman muhakkak bu filmde olmam lazım dedim. Çok güzel oyuncularla çalıştık." diye konuştu.

Arap Kadri'nin kabadayı arkadaşı "Yaşar"ı canlandıran Taner Turan, filme ilişkin şunları söyledi:

"Sahil semti olan, Üsküdar'ın Salacak civarında bir kahvesi olan eski kabadayı, çocukluk arkadaşı. Ben biraz da yaptığımız mizahın izahını canlandırdık diye düşünüyorum. Hepimizin birer tip olarak gayet oturmuş ve rollere uymuş karakterler olduğunu düşünüyorum. Yaşar biraz da Arap Kadri'nin günümüzdeki yansıması aslında. Eski bir kabadayı. Eskideki kabadayılar kendi mahallesini koruyan janti adamlarmış. Ben de çok mutluyum böyle bir ekibin içinde bulunmaktan."

Oyuncu Birgül Ulusoy "Aysel" karakterini oynadığını aktararak, "Baştan sona efsane bir iş. Seyircisinde karşılığını bulacağına canı gönülden inandığım bir iş oldu. Umarım bu duygularım seyirciyle karşılıklı olur, seyirci takdir buyurur, salonlarda izler. Hem sektör adına güzel bir nefes olur hem katkıda bulunan, emeği geçen bütün herkes adına, yıllar sonra hatırladığımızda, 'Vay be ne iş çekmiştik.' diyeceğimiz bir iş olur." ifadelerini kullandı.

"Biz karakterlerle ilgileniyoruz"

Yönetmen Emre Kavuk, keyifli bir senaryo olduğunun altını çizerek, "Her zaman karşımıza çıkan bir tür değil. Farklı bir dili olan bir senaryoydu. O yüzden kendimi şanslı hissettim böyle bir projede yönetmen olarak seçildiğim için. Çok değerli oyuncularla çalışma imkanım oldu. Benim için güzel ve iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Umarım seyircide de karşılığını bulur."

Toplantıya katılan senarist Volkan Öge, çizgi romana merakı olduğunu belirterek, "Çizgi roman, belli dönemlerde uykuya dalmak için kullandığım bir enstrüman. Şu an gençlerin bu durumla ilişkisini çok bilemiyorum. Onları yönlendirmek kolay bir şey değil. Biz karakterlerle ilgileniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier rol aldı.

Filmde, 1970 ve 1980'li yıllarda Fırt Dergisi'nde yayınlanan, Tekin Aral'ın yazdığı, Latif Demirci'nin çizdiği "Arap Kadri ve Tarzan" hikayesi sinemaya uyarlandı.