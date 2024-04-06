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Arap Derneği tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Festivali başladı

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Arap Derneği tarafından düzenlenen "Ramazan Bayramı Festivali" Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Türkiye'de yaşayan farklı ülkelerden Arapları bir araya getiren festivalde, Filistin, Suriye, Fas ve Cezayir başta olmak üzere çeşitli ülkelerden katılımcılar yer alıyor.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu festivali merkezi bir yerde yaptıklarını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 5 milyonluk bir Arap topluluğu olduğunu söyledi.

Turan, Arap Derneğinin Türkler ve Araplar arasında kültürel bir köprü kurmak hedefiyle kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkler ve Araplar uyum içinde etkinlikler yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Burada yaklaşık 30 bayan el sanatlarını ve yemeklerini sergiliyorlar. Bu etkinliği devamlı yapıyoruz. Hedefimiz, bayanlara destek olmak. Ürettikleri ürünleri burada sergileyerek hem ülkelerinin tanıtımı hem kendilerine katkı olmasını sağlıyoruz. İnşallah burada ramazan ayına yönelik farklı etkinlikler de yapacağız. 3 gün sürecek programımız. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'na da bu kapıyı açtıkları için çok teşekkür ediyoruz."

"Kendi tasarımlarımı satmaya çalışıyorum"

Festival katılımcısı Selva Karal da 12 senedir Türkiye'de yaşayan bir Faslı olduğunu ifade ederek, "Kendi tasarımlarımı satmaya çalışıyorum. Hem Araplara hem Türklere hitap ediyor. Bileklik, takım, küpe, kolye bir sürü çeşit var. Özellikle Arapları bekliyoruz. Bayrama özel olduğu için 3 gün olacak. Bayram alışverişi için buradayız." dedi.

Filistinli kokulu mum tasarımcısı Nermin Hanım, el yapımı soya vaks mumlar yapıp sattığına dikkati çekerek, "Çok güzel mumlar. Herkesi bu festivale bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Festival katılımcısı Lamir Muğrabioğlu ise Türkiye'ye üniversite eğitimi için geldiğini ve kendi markası altında imal ettiği şalları festivalde sergilediğini söyledi.

Muğrabioğlu, Türkiye'ye geldiğinde kendisine uygun şal kumaşı bulamadığı için böyle bir girişimi hayata geçirdiğini aktararak, "Türkiye'de olmayan farklı ülkelerden getirdiğimiz kumaşlar var. Herkesi bu festivale davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Festival, 8 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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