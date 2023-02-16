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Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede hayatını kaybetti

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Hatay'da depremde enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra arama-kurtarma ekibinden bir personelin kucağına alıp video çektiği 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede hayatını kaybetti

ARAMA KURTARMA PERSONELİ TEPKİ ÇEKTİ

Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi.

Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede hayatını kaybetti

Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede hayatını kaybetti

8 ŞUBAT'TA VEFAT ETTİ

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan Azra'nın annesi Fatma Malaç'ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç'ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay Adana Güncel Haberler

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