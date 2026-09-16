Aralarında gazetecilerin ve kadın derneklerinin de olduğu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre aralarında TİP Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci, gazeteci Şirin Payzın, soL Haber, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun X hesaplarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı erişime engellendi.

LGBTİ+ dernekleri, örgütleri ve aktivistlerine yönelik 12 Eylül'de başlayan erişim engellerinin ardından sosyal medya hesaplarına yönelik engellemeler devam ediyor.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre aralarında TİP Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci, gazeteci Şirin Payzın, soL Haber, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun X hesaplarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Söz konusu hesapların henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA