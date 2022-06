Apple'dan dev ekranlı iPad Pro sürprizi! - Haberler

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC22) iOS 16, MacOS Ventura, iPadOS 16, watchOS 9'un yanı sıra M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini vitrine çıkardı. Aynı zamanda Apple Pay Later gibi yeni servislerini duyuran şirket, iPad serisine yeni bir soluk getirecek dev ekranlı bir Pro modeli üzerinde çalışıyor. İddialara göre 14.1 inç iPad Pro, çok yakında tanıtılacak.

Apple, dev ekranlı bir iPad Pro piyasaya sürecek

M1 işlemcisiyle çıtayı yükselten ve WWDC22'de tanıtılan iPadOS 16 ile de artık neredeyse bir bilgisayar deneyimi sunmaya yaklaşan iPad serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Majin Bu, Apple'ın 14,1 inç ekranlı, RAM, işlemci ve depolama tarafında da ilklere imza atacak bir iPad Pro üzerinde çalıştığını söyledi.

Söylentiler doğruysa yeni iPad, Apple'ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı tableti unvanını alacak. Aynı zamanda cihazın temel varyantı, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamayla gelecek. Majin Bu, 32 GB RAM ve 1/2/4 TB depolama konfigürasyonlarının da olacağını dile getirdi.

iPadOS 16 ile iPad'lerin önündeki en büyük engel kalkıyor!

Sızıntıya göre 14.1 inç iPad Pro, WWDC22'de vitrine çıkan Apple M2 işlemcisinden güç alacak. Tabii böyle bir durumda pazardaki en güçlü tablet unvanını rahatlıkla alacağını da belirtelim.

Apple, 14.1 inçlik tabletin yanı sıra seleflerine kıyasla ciddi yeniliklerle gelmesi beklenmeyen, yenilenmiş 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerini de önümüzdeki aylarda vitrine çıkaracak. Son olarak ekim ya da kasım aylarında tanıtılacakları iddia ediliyor.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iddia edildiği gibi 14.1 inçlik bir iPad modeli tanıtılabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel