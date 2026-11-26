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Apple, Çinli şirket MiniMax'ın yapay zeka sohbet uygulaması Talkie'yi, çocuklara uygunsuz ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle App Store mağazasından kaldırdı.

ABC News televizyonunun haberine göre Apple, İngiltere merkezli "Bureau of Investigative Journalism (Araştırmacı Gazetecilik Bürosu)" tarafından Talkie hakkında yürütülen bir soruşturmadaki bulguları dikkate aldı.

Şirket, çocuklar için zararlı, uygunsuz ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki bulguların ardından Talkie uygulamasını, App Store mağazasından kaldırdı.

Ebeveynler fark etti

Ulusal basında, Avustralya ve ABD'de bazı ebeveynlerin, çocuklarının Talkie uygulamasında, yapay zeka karakterleriyle "cinsel açıdan uygunsuz ve sözlü taciz içeren diyaloglar kurduğunu" fark ettikleri aktarılmıştı.

Çin merkezli yapay zeka şirketi MiniMax tarafından geliştirilen sohbet ve sanal arkadaşlık uygulaması Talkie, Apple App Store ve Google Play'de "18 yaş ve üzeri" olarak derecelendirilmesine rağmen, on binlerce çocuk tarafından erişim sağlanmıştı.

Geleneksel yapay zeka asistanlarından farklı olarak Talkie, kullanıcıların sanal karakterlerle metin ve sesli sohbetler aracılığıyla simüle edilmiş kişisel ilişkiler kurmasına olanak tanıyor.

Kaynak: AA