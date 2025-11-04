Haberler

Apartman Görevlisine Kadın Cinayetinden Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Apartman Görevlisine Kadın Cinayetinden Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
Samsun'un Atakum ilçesinde apartman görevlisi Murat Demir, eski çalışanı Muradiye Terzi’yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Terzi, Demir hakkında daha önce şikayetlerde bulunmuştu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eskiden görev yaptığı apartmanda oturan Muradiye Terzi'yi (31) tabanca ile öldüren apartman görevlisi Murat Demir (43), tutuklu yargılandığı davada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Demir hakkında üzerine atılı diğer 6 suçtan tekerrür hükümleri uygulanması sebebiyle en üst hadden ceza verdi.

Olay, 6 Şubat 2023 öğle saatlerinde Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gemide aşçıbaşı olan T.T. (37) ile evli Muradiye Terzi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin daha önce sitede çalışan apartman görevlisi Murat Demir olduğunu saptadı. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Demir'in ifadesinde silahı Muradiye Terzi'nin elinden aldığını ve kurusıkı zannederek 2 kez ateşlediğini söylediği öğrenildi.

DEMİR HAKKINDA BİRÇOK KEZ SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Muradiye Terzi'nin olaydan önce yaklaşık 3 ay içerisinde Murat Demir hakkında 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Israrlı takip' suçlarından emniyet ve savcılığa şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Murat Demir hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ile 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Olay sonrası yapılan güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde Demir'in 5 Şubat günü saat 21.00 sıralarında binaya girip, gece yarısından sonra 00.30 sıralarında çıkış yaptığı sırada, sol eliyle üzerinde tabanca olduğu; belindeki bir kabartıyı sabitlediği görüldü. Murat Demir'in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip, çıktığı iddianamede yer aldı.

5 SUÇTAN DAHA DAVA AÇILDI

Bunun yanı sıra Terzi'nin 3 Aralık'ta yapmış olduğu 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Israrlı takip' ile 'Şantaj' suçlamalarından da Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Demir'in Muradiye Terzi'ye karşı işlediği öne sürülen tüm suçlar 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Demir'in Terzi'ye 3 Aralık 2023'ten olay gününe kadar olan aralıkta, 'Evine kimi aldın da kapıyı açmıyorsun', 'Kapıyı açmazsan seni öldüreceğim', 'Benden aldığın paraları geri ödeyeceksin' gibi mesajlar atıp hakaret ettiği, Muradiye Terzi'ye ait otomobile zarar verdiği ortaya çıktı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPIS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık son savunmasında önceki beyanlarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, Demir'e 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıl, 'Hakaret' suçundan 2 yıl, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıl, 'Tehdit' suçundan 2 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 2 yıl, 'Şantaj' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatı, haksız tahrik indirimi talep etse de tekerrür hükümleri uygulandığından Demir'e üzerine atılı tüm suçlardan en üst hadden ceza verildi.

