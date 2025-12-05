Haberler

Van'da 47 yaşındaki hasta başarılı aort damar yırtığı ameliyatıyla hayata tutundu

Van'da 47 yaşındaki hasta başarılı aort damar yırtığı ameliyatıyla hayata tutundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'tan aort damar yırtığı tanısıyla Van'a sevk edilen 47 yaşındaki İsmail Kalır, başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat, yüksek riskli bir durum olan aort damar yırtığına karşı 15 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Muş'tan aort damar yırtığı (Tip-1 diseksiyon) tanısıyla Van'a sevk edilen 47 yaşındaki İsmail Kalır, geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Kalır, aort damar yırtığı tanısıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Kalp Merkezi'nde yapılan kontrollerde hastanın aort damarındaki yırtığın her iki şah damara kadar ilerlediği belirlendi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Kalır, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Hüseyin Helvacı, Opr. Dr. Tahir Olgaç ve Opr. Dr. Uğur Postal tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Olgaç, basın mensuplarına, hastanın aort damar yırtığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Bu tür hastalıklara 24 saat içinde müdahale edilmemesi durumunda kritik bir tabloyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Olgaç, şunları kaydetti:

"Ameliyat öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak hastamızı vakit kaybetmeden operasyona aldık. 8 saat süren bu zorlu ameliyatta, yakın zamanda vefat eden Sırrı Süreyya Önder'e uygulanan operasyonun daha da kompleks bir versiyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın aort damarını, aort kapağını değiştirdik, sağ koroner arterine bypass uyguladık. Hastayı derin hipotermiye alıp yaklaşık bir saat boyunca 18 derecede tuttuktan sonra ilgili damar segmentini değiştirdik. Yırtığın her iki şah damarına kadar ilerlemesi nedeniyle her iki şah damarına da bypass işlemi uyguladık."

Ameliyatın 15 kişilik bir ekiple yapıldığını anlatan Olgaç, "Ekibimiz büyük bir uyum içinde çalıştı. Hastamızın ameliyattan bir gün sonra bilinci açıldı ve herhangi bir sorun gözlenmedi. Yoğun bakımda 5 gün takip edilen hastamız daha sonra servise alındı. Bir aksilik olmaması durumunda hastayı önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Helvacı ise "Bu hastalık nadir görülmekle birlikte son derece ölümcül bir tablodur. Genellikle bu tür ameliyatlarda aortun belirli bölümlerine müdahale edilir ancak bu vakada hem iki şah damarını hem de aortun oldukça geniş ve uzun bir bölümünü içeren kapsamlı bir operasyon yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ameliyat, standart uygulamaların ötesinde daha ileri düzey bir cerrahi gerektirdi." dedi.

Sağlığına kavuşan Kalır da "Yaşadığım sancılarından dolayı nefes alamıyordum. Muş'ta MR çektirdim, rahatsızlığım farkedildi. Sonra da beni Van'a sevk ettiler. Şu anda hiçbir sorun yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.