Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' (3)

ÇANAKKALE (DHA) - LONE PINE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ

Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda devam etti. Törene; Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ile Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar katıldı.

Daha sonra burada da savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşunun ardından anıta çelenkler bırakıldı. Eceabat Kaymakamı Çiftçiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bıraktı. Ülkelerin milli marşları okundu. Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliği'nce savaş dansı olarak da bilinen 'haka' gösterisi sunuldu.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇANAKKALE,