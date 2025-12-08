Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

Antalya ve çevre ilçelerde hissedilen bir deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının birçok noktada belirgin şekilde hissedildiği öğrenildi. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremin şiddetli olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

GECE YARISI 4,3'LÜK DEPREM

Antalya, gece yarısı da 4,3 büyüklüğünde bir depremle uyanmıştı. Aynı gün içinde yaşanan ikinci sarsıntı, bölgede tedirginliği artırdı.