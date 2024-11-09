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Antalya uçağı 'bilinmeyen cisim' yüzünden inemedi

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Antalya-Van seferini gerçekleştiren SunExpress'e ait uçak, Van semalarında görünen 'belirsiz cisim' sebebiyle Diyarbakır'a yönlendirildi.

Antalya'dan Van seferini gerçekleştirmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, inişe geçtiği esnada havada kimliği 'belirsiz cisim' belirlendiği için Diyarbakır'a yönlendirildi.

SunExpress'e ait uçak, saat 17.05'te Antalya'dan kalktıktan sonra, Van'a inişi sırasında kule görevlileri tarafından uyarı alarak rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

EMNİYETTEN HAVA SAHASI TARAMASI

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi.

SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam etti. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sularında Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Antalya uçağı 'bilinmeyen cisim' yüzünden inemedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Siz ihalarla orayı tarayana kadar onlar kendi gezegenlerine dönmüşlerdir.

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Haber YorumlarıCiko Reis:

Geldiler

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Haber YorumlarıAhmet Araç:

Uzaylı

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