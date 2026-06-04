Antalya'da, Kaputaş Plajı'nda sigara yasağı

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 4 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Antalya Yat Limanı'nda dalış yaptı. Vali Şahin, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında dumansız plaj uygulamasının Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda başladığını ve zamanla diğer plajlara da yaygınlaştırılacağını söyledi.

4 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklerde Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleriyle Antalya Yat Limanı'nda dalış gerçekleştirdi. Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, yılbaşından bu yana yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Şahin, "Yılbaşından beri Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bugün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu faaliyetlerimizi daha görünür hale getirme çabası içinde olduk. Günün ilk etkinliği olarak da zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz deniz altı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza eşlik ettik. Kaleiçi altında denize girdik. Bir şey göremedik. Gerçekten çok bulanık. Deniz, Akdeniz'in ne kadar bir yük altında olduğunu aslında net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

DUMANSIZ PLAJ

Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemli başlıklarından birinin dumansız plaj uygulaması olduğunu belirten Vali Şahin, uygulamanın ilk kez Kaş'taki Kaputaş Plajı'nda hayata geçirildiğini söyleyerek, "Bu biliyorsunuz bizim Mavi Akdeniz İnisiyatifi bileşenlerinden bir tanesi. Bütün plajlarda zaman içinde geliştireceğimiz ve yaygınlaştıracağımız bu projeyi ilk pilot uygulamalarıyla başlatıyoruz. İlkini Kaş Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Lara'da ve diğer halk plajlarında da başlatılıyor. İlk etapta 3 plajda uygulama başlayacak. Sonrasında devam edecek" diye konuştu.

'SADECE YASAK DEĞİL, ALTYAPISI DA OLUŞTURULACAK'

Uygulamanın yalnızca sigara yasağından ibaret olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Bir genelge yayımladık. Valilik genelgesinde nasıl dumansız plaj uygulaması yapılması gerektiğine dair detaylar var. Bu öyle çok basit bir şey değil. Sadece 'sigara içmek yasak' şeklinde de değil. Bunun yanında sigara içen vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin de bu ihtiyacını uygun şekilde karşılayabilecekleri imkanlar plajlarda sağlanacak" ifadelerini kullandı. Kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, "Bir cezası olacak. Biz de o genel emirle bu uygulamayı başlatıyoruz" dedi.

KONYAALTI'NA DA YAYGINLAŞTIRILACAK

Dumansız plaj uygulamasının Konyaaltı Sahili'nde de kademeli hayata geçirileceğini açıklayan Vali Şahin, "Konyaaltı'nın bir bölümünde başlayacağız. Bir sonraki aşamada bunu yaygınlaştırılarak tamamında dumansız hava sahası oluşturabilmek istiyoruz. Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek ve bunun örnek olması. Buradaki özel plajlara da çağrıda bulunuyoruz. Onlar da bu çalışmayı yapsınlar" diye konuştu.

TEK KULLANIMLIK PET ŞİŞELERE KARŞI SU NOKTALARI

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlatan Vali Şahin, "Pet şişe kullanımını azaltmak için su noktaları da yapıyoruz, onların açılışlarını da yapacağız. Hedefimiz tek kullanımlık pet şişe kullanımını azaltmak. İnsanlar kendi mataralarıyla, kendi suluklarıyla gelsinler, sularını doldursunlar, su ihtiyaçlarını karşılasınlar ama atık çıkarmasınlar. İlk etapta Millet Bahçesi'nde ve ASAT'ın Beach Park'taki su noktalarının açılışını yapacağız. Şehrin çeşitli noktalarına bu su ünitelerini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Vali Şahin, çöp kapan sistemleri, ırmaklarda bariyer uygulamaları ve atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılması gibi çevre projelerinin de sürdüğünü belirterek, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı