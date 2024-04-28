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Antalya Valisi Hulusi Şahin ve AGC Üyeleri 23 Nisan Etkinliğine Katıldı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğunca Almanya'nın Fürth şehrinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olduğunu vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğunca Almanya'nın Fürth şehrinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Fürth Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını belirterek, Atatürk'ün, bu bayramı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Dünyada çocuklara bayram hediye edilen ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Cebeci, 1979 yılından bu yana da bu bayramın ülke dışındaki çocuklarla kutlandığını kaydetti. Başkonsolos Cebeci, "Bu yaklaşım ülkemizin, dünyaya açıklığının ve diğer ülkelerle barış ve dostluk içinde yaşama anlayışının güzel bir örneğidir." dedi.

Almanya'da da bu coşkuyu sürdürdüklerini ifade eden Cebeci, salondan yükselen dostluk, sevgi ve barış mesajlarının Almanya'ya ve dünyaya yayılmasını ümit ettiğini belirtti.

Almanya'da yaşayan Türklerin kültürel değerlere sahip çıkarak Türk toplumunun daha da güçlü olmasına katkı sunduğunu ifade eden Cebeci, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkçemizi ihmal etmemelerini ve hayatlarını iki dilde sürdürmelerini önceliklendirmeliyiz. Çocuklarımızın okullarda Türkçe eğitim almalarını sağlamalıyız. Okullarda Türkçe dersi yoksa açılmasını talep etmeliyiz. Türkçemize hakimiyet, çocuklarımızın ülkemizle ve kültürümüzle bağlarını korur, özgüvenlerini geliştirir ve okul başarılarını geliştirir. Aynı şekilde Almancayı da iyi derecede hakim olmalarına da özen göstermeliyiz."

Cebeci, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AGC ve Nürnberg Basın Kulübü kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için kentte bulunan Antalya Valisi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş, cemiyet üyeleri ile Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Bavyera eyaleti SPD Milletvekili Arif Taşdelen katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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