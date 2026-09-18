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Antalya Valiliği ve Özyazıcı İnşaat COP31 Antalya Evi için tadilat protokolü imzaladı

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Antalya Valiliği ile Özyazıcı İnşaat, COP31 Antalya Evi'nin tadilat ve donanımı için işbirliği protokolü imzaladı. Hükümet Konağı'ndaki törende Vali Hulusi Şahin, Özyazıcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Antalya Valiliği ile Özyazıcı İnşaat arasında, COP31 Antalya Evi'nin tadilat çalışmaları ve iç donanımının sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, COP31 Antalya Evi'ne yönelik protokol için Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ile Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özyazıcı katıldı.

Törende, COP31 Antalya Evi'nin kullanım amacına uygun tadilat, yenileme ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ihtiyaç duyulan donanım, malzeme ve tamamlayıcı unsurları kapsayan protokol imzalandı.

Programın sonunda, kentin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı Hulisi Şahin, Özyazıcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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