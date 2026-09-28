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Antalya Serik'te 5 katlı apartmanın 3. kat balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

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Antalya Serik'te 5 katlı apartmanın 3. kat balkonunda çıkan yangın söndürüldü.
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Antalya'nın Serik ilçesinde Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Dairede hasar oluştu; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın 3. katındaki Hanım B'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü, dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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