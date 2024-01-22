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Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

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Son 5 günde 6 cesedin sahile vurduğu Antalya'dan kan donduran bir haber daha geldi. Serik ilçesinde bir otelin sahilinde kimliği belirsiz iki ceset daha bulundu. Cesetler savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

OTELİN SAHİLİNDE 2 CESET DAHA BULUNDU

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

CESETLER ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi

ANTALYA'DA SON 5 GÜNDE 6 CESET BULUNDU

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Olaylar Antalya Cinayet Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

depremle bir alakası olabilir mi?

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