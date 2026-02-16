Haberler

Antalya'dan TÜBİTAK bölge yarışmasına katılan öğrencilerden başarılı performans

Güncelleme:
TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'nda Antalya'daki öğrencilerden 20 projeden 11'i birinci olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'nda Antalya'daki öğrenciler tarafından hazırlanan 20 projeden 11'i birinci, 5'i ikinci ve 4'ü üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın Konya Bölge Yarışması'nda Antalya'yı öğrencilerin hazırladığı 20 proje temsil etti.

Projelerden 11'i birinci sırada yer alarak, Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada 5 proje ikinci, 4 proje de üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, elde edilen başarının öğrencilerin azmi ve danışman öğretmenlerin rehberliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Eriş, Antalya'nın bilimsel proje kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

