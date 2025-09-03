Antalya Müzesi Yıkımına Suç Duyurusu

(ANTALYA) - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Antalya Kültürel Miras Dernekleri, Antalya Müzesi yıkımı kararıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yaptıkları bilgi edinme başvurularının yanıtsız bırakılması üzerine ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya'nın önemli kültürel miraslarından Antalya Müzesi'nin kapatılmasının üzerinden iki ay geçti. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Kültürel Miras Derneği buna ilişkin Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi edinme hakkı kapsamında yaptıkları başvuların yanıtsız bırakılması sonucu bugün ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya kamuoyunun yakından bildiği gibi Antalya Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkılmak istenmektedir. Gerekçe olarak yapının depreme dayanaksız olması ve bu nedenle tehlike arz etmesi gösterilmiştir. Yıkımı gerçekleştirmek için müzedeki arkeolojik değeri yüksek eserler taşınmaya başlanmıştır.

Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Antalya Kültürel Miras Derneği ve yurttaş sıfatıyla Tuncay Koç, vekilleri eliyle 24 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi edinme hakkı kapsamında dilekçe verilerek Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi için bir yıkım ruhsatı düzenlenip düzenlenmediği ve bu yönetmelik kapsamında binadaki olası asbestin bertaraf edilmesi huşunda bir rapor düzenlenip düzenlenmediği sorulmuştur.

"Kamuoyuna şu ana kadar gerçek bilgiler verilmemiştir"

Aradan geçen 41 güne rağmen başvuruculara olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt verilmemiştir. Bu durum devlet memuru olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve ilgili personelin görevlerini yerine getirmediği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda müze binasının asbest konusunda bir raporu yoksa halk sağlığını da tehdit edecek bir durum teşkil etmektedir. Bu nedenlerle ilgili personel ve Antalya Şube Müdürü İsmail Öntaş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin kapatılması ve yıkılmasına ilişkin kamuoyuna şu ana kadar gerçek bilgiler verilmemiş, ihale süreçleri de gizlenmiştir."