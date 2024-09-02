Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da adli yıl açılış töreni yapıldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, başsavcı vekilleri, Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Yaşar, törendeki konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve kendilerine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitleri şükranla ve minnetle andığını söyledi.

Antalya Adliyesi olarak geçen yıl 130 binlere varan soruşturma ve ihbar dosyasına baktıklarını belirten Yaşar, "Adli yılda 33 bin 57 ceza dava dosyasına ve 58 bin 929 hukuk dava dosyalarına baktık. Bunların yüzde 89'luk oranını karara bağlayan meslektaşlarımıza ve fedakar personelimize buradan teşekkür ediyorum." dedi.

Kentte 7 ayrı cezaevi bulunduğunu, buradaki tutuklu ve hükümlülerin infazla ilgili işlerini yürüten 4 ayrı infaz hakimliğinin 33 bin 800 dava dosyasına baktığını anlatan Yaşar, cumhuriyet savcıları, hakimlerin ve personelin dosyalara bakmak için fedakarca çalıştığını ifade etti.

Antalya'nın sürekli yurt içinden ve yurt dışından göçler aldığını kaydeden Yaşar, "Yeni adli yılda yargı süreçlerini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızın haklarına zamanında kavuşmalarını sağlamak gayesindeyiz. Adalete güven endeksini daha da yukarılara taşımak en büyük amacımızdır, hepimizin bildiği üzere 'Adalet Mülkün Temelidir.' Halkın refahı, toplumun huzuru, bireyin özgürlüğü, güçlü bir ekonomik düzen ve iyi işleyen bir demokrasi ancak adaletle mümkündür." diye konuştu.

Muğla

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Dönmez, yeni bir adli yıla girmenin heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

"Adalet gecikmez tez verilmeli" anlayışı içinde adaletin tecellisi için tüm birimleri ile zaman mefhumu olmaksızın çalışacaklarını belirten Dönmez, "Hızlı ve etkin bir şekilde çalışarak vatandaşımızın son kapısı adalete olan inancını ve güvenini korumaya devam edeceğiz." dedi.

Muğla Baro Başkanı Akgün ise yargı camiasının ortak hedefinin hukukun üstünlüğünün sağlanması ve vatandaşlara adalet hizmetinin eşit şekilde sunulması olduğunu söyledi.

Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında yer aldıklarını vurgulayan Akgün, hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamayarak adalet arayan her vatandaşın ve gerektiğinde uluslararası arenada mazlum halkların sesi olduklarını söyledi.

Hukukun, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğunu belirten Akgün, "Dolayısıyla talebimiz, topyekun adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir." diye konuştu.

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törende, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ve Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, hakimler, savcılar ile avukatlar katıldı.

Isparta

Isparta'da Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen törende, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan ve Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Tünay, hakimler, cumhuriyet savcıları ve avukatlar katıldı.