Antalya Manavgat'ta İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Manavgat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulunda İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, konuşma yaptı ve öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
