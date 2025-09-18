Antalya Manavgat'ta İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Manavgat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulunda İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, konuşma yaptı ve öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel