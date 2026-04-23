Haberler

Antalya Kent Arşivi'nden 23 Nisan'a özel sergi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan 'Kent Arşivi'nden 23 Nisan Sergisi' açtı. Sergi de Antalya'daki bayram kutlama kültürünün Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1990'lara uzanan arşiv fotoğrafları yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı Kent Arşivi'nden 23 Nisan Sergisi, geçmişten bugüne Antalya'da bayram coşkusunun nasıl yaşandığını ortaya koyuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1990'lara kadar uzanan süreçte, 23 Nisan kutlamalarının kente yansımasını anlatan sergide çok sayıda fotoğraflar, belgeler yer aldı. Antalya Kent Araştırmaları Merkezi'nde açılan sergi, çocukların emeğiyle şekillenen kutlamaları, dönemin sosyal ve ekonomik şartlarını ve bayramın kent hafızasındaki yerini ziyaretçilere aktarıyor. Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kişisel arşivinde bulunan belgeler ile sergiye katkı sağlayan Araştırmacı ve şair Ramazan Ekin, Antalya'ya ilişkin tarihi belgeler, kitaplar ve kent belleğine ışık tutan çok sayıda dokümanın kişisel arşivinde bulunduğunu belirtti. Ramazan Ekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine ithafen bu özel belgeleri Antalya Kent Araştırmaları Merkezi ile buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Arşivime ait 1988 yılına ilişkin '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya' kitabı, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 50. yıl kitapçığı, bir adet 23 Nisan çocuk dergisi ile 23 Nisan konulu ve dönemin izcilerine ilişkin iki fotoğrafı merkeze bağışladım" dedi.

23 NİSAN'IN ANTALYA'DAKİ HAFIZASI BU SERGİDE

Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail Oskay ise "Sergimizle de bu değerli mirası bir kez daha hatırlatmak istedik. Ziyaretçilerimiz 1923'ten bu yana 23 Nisan'ın Antalya'da hangi şartlarda kutlandığını, bayram coşkusundan hiçbir zaman vazgeçilmediğini, çocukların kendi emekleriyle ortaya koyduğu renkli görüntüleri ve dönemin sosyal-ekonomik koşullarını bu sergide görebilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

