Haberler

Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıyor

Antalya, Isparta ve Burdur'da süslenen okullarda ramazan heyecanı yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya, Isparta ve Burdur'da öğrencilere ramazan ayı heyecanı yaşatılması için okul ve sınıflar süslendi.

Antalya, Isparta ve Burdur'da öğrencilere ramazan ayı heyecanı yaşatılması için okul ve sınıflar süslendi.

Kentte Ayten Çağıran Ortaokulu, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi birçok okulda öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla okul ve sınıflarını geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donattı.

Bazı okullarda ramazan manileri söyleyen davulcular eşliğinde öğrencilere Osmanlı macunu ikram edildi.

Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan Ramazan Sokağı'nda öğrencilerin kendi emekleriyle yaptıkları cami maketleri, süsler, Hacivat ile Karagöz görselleriyle Ramazan ayının heyecanı yaşatılıyor.

Öğrenciler ayrıca davullar eşliğinde ezberledikleri maniler ve ilahilerle de ramazan ayının ruhunu yaşatıyor.

Isparta

Isparta'da da il genelinde tüm okullarda ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, okullarda ramazan ayı temalı süslemeler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında anaokulu öğrencileri temsili davul çalarak maniler söyledi ve ardından ramazan pidesi pişirdi.

Burdur

Burdur'da okullar, ışıklandırma ile ramazana özgü motif ve figürlerle süslendi. Okullarda, öğrencilerin bu ayın manevi duygusunu yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 5'inci sınıf öğrencileri, koridorlarda davul çalarak sınıfları gezdi. Etkinlik, okulda Ramazan geleneğini yaşatırken renkli görüntüler oluşturdu.

Burdur USO Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Ramazan Köşesi"nde ise ramazanın anlam ve önemini anlatan ayet ve hadisler ile paylaşma ve yardımlaşma temalı sözlerin yanı sıra öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan yazılar yer aldı.

Kaynak: AA " / " + Gülsem Adam -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Ortak rapor kabul edildi, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet