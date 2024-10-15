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Yenidoğan bebeği klozette bulunan Rus kadının ifadesi ortaya çıktı

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Antalya Havalimanı'nda engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğan bir bebek bulundu. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina olduğu ortaya çıkarken, bebeği klozet içine bırakan kişinin Burnazkina'nın annesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan annenin ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Antalya Havalimanı'nda klozet içinde yeni doğan bebeğini bıraktığı ortaya çıkan Rus Ekaterina Burnazkina'nın ifadesi ortaya çıktı

BEBEĞİ KLOZETE BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Antalya Havalimanı'nda geçen pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeğini terkeden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yenidoğan bebeği klozette bulunan Rus kadının ifadesi ortaya çıktı

"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina'nın,"Hamile olduğumu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Ekaterina Burnazkina, işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan bebeği klozette bulunan Rus kadının ifadesi ortaya çıktı

BEBEĞİ BIRAKAN ANNEANNE TUTUKLANDI

Öte yandan bebeği klozete bıraktığı öğrenilen Ekaterina Burnazkina'nın annesi Elena Burnazkina, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından bugün poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ise adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan bebeği klozette bulunan Rus kadının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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