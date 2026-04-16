Antalya "Diplomasi Forumu" için hazır

Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun yapılacağı NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı - NEST'te Filistin'de yaşanan dramın anlatıldığı bir salon, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile Sıfır Atık çalışmalarının anlatıldığı stantlar hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yarın başlayacak Antalya Diplomasi Forumu için kent genelinde gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi, forum için hazırlandı. Merkezin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, iç kısmı açılış programı, ikili görüşmeler, oturumlar ve basın toplantıları için düzenlendi.

AA ve TRT başta olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu.

Ayrıca bu yıl Sıfır Atık etkinlikleri ile Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan alanlar da hazırlandı. NEST'te oluşturulan Afrika Kültür Evi standında da yöresel ürünler sergilendi.

Bu yıl da merkezdeki koridorda foruma özel dijital görsellerin yer aldığı tünel tasarlandı.

Forum kapsamında merkezde Filistin için de özel bir salon hazırlandı. Salonda İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan dram çeşitli görsellerle aktarılacak.

Forum yarın saat 10.00'da "Güvenlik-Kalkınma Bağlantısı: Batı Afrika İçin Öncelikler" paneliyle başlayacak. Resmi açılış ise saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Foruma, 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazla dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'tan fazla üst düzey konuk katılacak.

