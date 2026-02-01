Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 25 kişinin tedavisi devam ederken, kazada ölen 9 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan 25 kişiden İrem Deniz, Tülay Gündüz, Yağız Oğuz, Fatnma Gül, Kübra Çelebi ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 yaralının tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde; Farouk Seni Gaou, Tayfun Fettahoğlu, Büşra Çetin, Razack Tokou, Hasan Çukurlu, Sudem Çakmak, Mehmet Talha Lafçı ve Rodrigue Boni'nin Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde; Yavuz Selim Yiğit, Neziha Kutlu, Firdevs Sarı, Sedef Sarı ve Abdou Nazirou Gninkougui'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Nisanur Çetin, Burcu Demirsoy ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ceren Yüksel, Cemile Laçin ve Murat Kayık'ın ise Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kazada ölen 9 kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
