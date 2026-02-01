Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan 25 kişiden İrem Deniz, Tülay Gündüz, Yağız Oğuz, Fatnma Gül, Kübra Çelebi ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 yaralının tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde; Farouk Seni Gaou, Tayfun Fettahoğlu, Büşra Çetin, Razack Tokou, Hasan Çukurlu, Sudem Çakmak, Mehmet Talha Lafçı ve Rodrigue Boni'nin Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde; Yavuz Selim Yiğit, Neziha Kutlu, Firdevs Sarı, Sedef Sarı ve Abdou Nazirou Gninkougui'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Nisanur Çetin, Burcu Demirsoy ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ceren Yüksel, Cemile Laçin ve Murat Kayık'ın ise Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kazada ölen 9 kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.