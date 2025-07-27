Antalya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Antalya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Alanya, Gazipaşa ve Serik ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor ve alevlerin yeniden parlamaması için müdahalelerini sürdürüyor. Yangınlarda birçok hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda, Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde ve Serik'in Akbaş ve Karataş mahallelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yanan alanlarda havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yeniden parlamaması için çalışmalara devam eden ekipler, duman görülen yerlere anında müdahale ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde çıkan yangın, daha sonra Gürçam ve Çile mahallelerindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'ndaki yangına da çok sayıda ekiple müdahale edilmiş ve dün kontrol altına alınan yangında 40 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Serik'teki ormanlık alanda dün çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınmış ve yangında 50 dekar alan zarar görmüştü.

Yanan alanlar dronla görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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