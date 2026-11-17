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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirilen "5 Yönetmen 5 Yeşil Film" projesi kapsamında izleyiciler beş filmi izledi ve film ekipleriyle söyleşilere katıldı.

Yeşil Alan'daki Nurol Holding Kongre Merkezi Ahmet Yesevi 1 ve 2 salonlarında düzenlenen etkinlikte, iklim değişikliği ve çevre konularını farklı hikayeler üzerinden ele alan 5 film izleyiciyle buluştu.

Etkinlikte Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Gömü", Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Son Tekrar", Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği "Diğerkam", Emre Kavuk'un yönettiği "Temiz Kadraj" ve Banu Sıvacı'nın yönettiği "Sıradan Bir Hafta" filmleri gösterildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin köklü bir sinema geçmişine ve gelişmiş bir televizyon endüstrisine sahip olduğunu belirterek, sektörün büyümesiyle karbon ayak izinin de arttığını ifade etti.

Sinema endüstrisinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Güven, COP31'in bu konuda farkındalık oluşturmak ve çalışmaları tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla söyleşiler düzenlendi.

"Gömü" filminde çevre dostu set uygulamaları öne çıktı

Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği, Aylin Kontente, Gökhan Yıkılkan ve Serdar Orçin'in rol aldığı "Gömü" filminin söyleşisinde, yapım sürecinde uygulanan çevre dostu yöntemler anlatıldı.

Yönetmen Saraçoğlu, filmin 15 saat süren tek günlük çekiminde jeneratör kullanmadıklarını, LED ışıklarla yetindiklerini ve ekip yemeklerinde vejetaryen ağırlıklı menü tercih ettiklerini belirtti.

Çekimlerin yapıldığı Beykoz'da yerel esnafla işbirliği yaptıklarını, yemekleri bölgedeki bir restorandan temin ederek sette atık oluşumunu önlediklerini aktaran Saraçoğlu, kostümlerde de hazır depo ürünlerini kullandıklarını ifade etti.

Saraçoğlu, uygulamalar sonucunda 447 kilogram karbon salımının önlendiğini bildirdi.

Oyuncu Kontente de yeşil set uygulamalarının içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu farkındalığın sinema sektöründe yaygınlaşmasını umduğunu dile getirdi.

"Son Tekrar" filminde sektörün çevresel etkileri ele alındı

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği, Levent Can ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un rol aldığı "Son Tekrar" filminin söyleşisinde sinema ve reklam sektörünün çevresel etkileri ele alındı.

Yönetmen Sorak, film sektöründe "Filmcilerin ayak bastığı yerde 7 yıl ot bitmez" sözünün kullanıldığını belirterek, setlerdeki tüketim alışkanlıklarına ve çevresel etkilere dikkati çekti.

Reklam sektöründe çalıştığı dönemde setlerdeki tüketim alışkanlıklarını gözlemlediğini aktaran Sorak, filmde bir yapım ortaya koyarken bu süreçte tüketilen kaynakların ve çevresel etkilerin de fark edilmesi gerektiğini anlatmak istediklerini kaydetti.

"Diğerkam" filminde doğayla ilişki ve gelecek nesiller ele alındı

Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ün rol aldığı "Diğerkam" filminin söyleşisinde doğayla kurulan ilişki ve gelecek nesillere karşı sorumluluk ele alındı.

Yönetmen Yağcıoğlu, insanların doğaya yönelik farklı tutumlarının sonuçlarını iki ayrı yaşam biçimi üzerinden anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Oyuncu Erkök ise "Diğerkam" kelimesinin kendinden çok başkasını düşünmek anlamına geldiğini aktararak, dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığının ve gelecek nesillere aktarılacağının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

"Temiz Kadraj" filminin söyleşisinde yeşil set deneyimleri paylaşıldı

Emre Kavuk'un yönettiği, Emre Karayel ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı "Temiz Kadraj" filminin söyleşisinde yeşil set uygulamalarına ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Yönetmen Kavuk, küçük setlerle çalışmayı tercih ettiğini belirterek, proje sayesinde film yapım süreçlerinde çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalık kazandığını ifade etti.

Kavuk, sağlıklı çalışma koşullarında ve çevreyi korumaya özen göstererek film üretmenin önemine değindi.

Oyuncu Özdemir de yeşil set deneyiminin kendileri için keyifli geçtiğini, doğaya saygılı bir çalışma ortamında hem işlerini yapmaktan hem de bu sürecin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Oyuncu Karayel ise yeşil set uygulamalarının mümkün olduğunu gördüğünü aktararak, film sektöründe çevreye duyarlı yöntemlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

"Sıradan Bir Hafta" filminde dekor ve kostümlerin yeniden kullanımı öne çıktı

Banu Sıvacı'nın yönettiği, Elit Andaç Çam ve Ece Yüksel'in rol aldığı "Sıradan Bir Hafta" filminin söyleşisinde, yapım sürecinde mevcut mekan, dekor ve kostümlerin kullanılmasıyla çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar anlatıldı.

Yönetmen Sıvacı, çekimleri Kuzguncuk'ta aynı bölgede gerçekleştirdiklerini, kostümlerde ise önceki filmlerinden kalan ürünlerle oyuncuların kendi kıyafet ve eşyalarını kullandıklarını belirtti.

Film için yeni dekor ve sanat malzemesi satın almadıklarını aktaran Sıvacı, setlerde kullanılan dekorların yeniden değerlendirilmesi amacıyla ortak bir envanter oluşturulmasının önemine değindi.

Oyuncu Çam, yeşil set uygulamalarının mümkün olduğunu görmenin kendileri için değerli bir deneyim olduğunu belirterek, doğaya ve çevreye gösterilen özenin yapılan işe ve çalışma ortamına da olumlu yansıyacağını kaydetti.

Oyuncu Yüksel de bu deneyimin kendisine ilham verdiğini ve gelecekte de çevreye duyarlı yöntemlerle çalışılabileceğini görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA