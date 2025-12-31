Vali Şahin: Antalya'da yılbaşında 9 bin 759 personel görev başında

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret ederek, kent genelinde 9 bin 759 güvenlik personelinin sabaha kadar görev yapacağını açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı kutlamaları öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek ve sahada görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlamak amacıyla Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botunu ziyaret etti. Vali Şahin'e ziyaret sırasında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun eşlik etti.

Ziyaret sırasında telsiz aracılığıyla sahada görev yapan Sahil Güvenlik personelinin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, kent genelinde yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu söyledi.

'DENETİM VE KUTLAMA SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK'

Açıklamasında yılbaşı denetimlerinin sabaha kadar süreceğini belirten Vali Hulusi Şahin, "Her yıl olduğu gibi tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik unsurlarımızı denetleyerek kontrollerimize başladık. Buradan Kaleiçi'nde, ardından Yeşildere Zeytinköy bölgesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ve jandarma unsurlarımızın görev yaptığı alanlarda hem denetim, hem de yeni yıl kutlamalarımız devam edecek. Sabaha kadar sahadayız" dedi.

Antalya'nın yeni yıla Türkiye'nin en yumuşak havasıyla giren şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Şehrimizin çarşılarında, meydanlarında ve ilçelerinde yeni yılı kutlayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Onların huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için yoğun tedbirler aldık" diye konuştu.

'KENT GENELİNDE 9 BİN 759 PERSONEL GÖREVDE'

Vali Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan personel sayılarına ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1 helikopter, 4 deniz botu, 1238 ekip ve 5 bin 839 personel görev yapıyor. İl Jandarma Komutanlığımızda 770 tim unsur ve 3 bin 870 personel sahada. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığımızda ise 1 helikopter, 11 deniz aracı, 1 dalış timi olmak üzere 50 personel görev başında. Toplamda 9 bin 759 personel yılbaşı tedbirleri kapsamında sahada" diyerek bilgileri paylaştı.

DEAŞ OPERASYONLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara da değinen Vali Şahin, Aralık ayı boyunca Antalya genelinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Şahin, "Aralık ayı içerisinde DEAŞ'a yönelik 20 operasyon gerçekleştirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı, 35'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 14 şüpheli hakkında ise gözaltı işlemleri devam ediyor" dedi.