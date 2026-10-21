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Antalya'da yeğenini 4 el ateşle öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

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Antalya'da arsa satışı tartışmasında yeğenini 4 el ateşle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, 200 bin lira teklif ettiğini, yeğeninin 1,5 milyon lira istediğini söyleyip pişman olduğunu belirtti; mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.

Antalya'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer A. (63), tutuksuz sanık eşi Fadime A. (64), maktulün kızı Elisa Yorulmaz ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ömer A. 1990 yılında Antalya'ya geldiğini belirterek, husumete neden olan arsa için o günden bu yana edindiği tüm birikimi ve eşinin süt parasını verdiğini söyledi.

Kendi üzerinde taşınmazlar olduğu için taşınmazların bir kısmını babasının üstüne yaptırmak zorunda kaldığını iddia eden sanık, babasının ölümü üzerine arsanın kendisi ve kardeşlerine miras kaldığını belirtti.

Kardeşlerinden arsayı geri alabilmek için 23 yıl uğraştığını öne süren sanık, şöyle konuştu:

"Olay günü müteahhit notere çağırdı. Kardeşlerim gelir diye ziynet eşyalarımı yanıma aldım. Ziynetlerim çalınmasın diye de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Amine Bozkurt geldi kafeye oturduk. 200 bin lira teklif ettim, 500 bin istedi. Gittik notere daha içeri giremeden, '1.5 milyon lira istiyorum.' dedi. Küfür ve hakaret etti. Ben de sinirlendim korkutmak istedim. Amacım öldürmek değildi. Çok pişmanım. Kendimi kaybettim. Arkama bile bakmadan ilerledim. Panik atak hastasıyım. Korku ve stres nedeniyle kendim taşıyamadım ve silahı eşime verdim. Eşimin olayla hiç alakası yok. Kendi kendimi ihbar ettim. Gelip beni aldılar. Bütün o ziynetlerim arsa benim alın terimdi."

Tutuksuz sanık Fadime A. ise olaydan sonra eşinin silahı kendisine verdiğini, almak istememesine rağmen eşi olduğu için bir şey diyemediğini ileri sürdü.

Maktulün eşi Süleyman Satılmış da olaydan 3 gün önce eşiyle evlendiklerini belirterek, "Şikayetçiyim. Eşim müteahhitle anlaşmak, kat karşılığı daire yapılacak diye olay yerine gitmişti. " dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer A.'nın tutukluğunun devamına, tutuksuz sanık Fadime A.'nın adli kontrol kararını kaldırırıp yurt dışına çıkış yasağı getirerek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'daki noterin önünde Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. arasında 14 Haziran 2026'da çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş açmıştı. Bozkurt hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ömer A. tutuklanmış, eşi Fadime A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanıklardan Ömer A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, eşinin ise "suç delillerini gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
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