Haberler

Yangında dairede mahsur kalan kedi 'Duman'ı itfaiye kurtardı

Yangında dairede mahsur kalan kedi 'Duman'ı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 'Duman' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 4 katlı apartmanın dubleks katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 'Duman' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4866 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın dubleks katında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibinin evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta zarar oluştu.

KEDİ 'DUMAN' KURTARILDI

Yangın sırasında isminin 'Duman' olduğu öğrenilen kedi itfaiye ekipleri tarafından fark edilerek evden çıkarıldı. Dumandan etkilenmemesi için ekipler tarafından güvenli alana alınan kediye mahalleli sahip çıktı. Kedi, tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

'CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN'

Mahalleli İlkay Akcabelen, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın olduğunu duyunca hemen dışarı çıktık. Herkes toplandı. Önce araçlar çekildi, ardından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye kısa sürede gelerek yangına müdahale etti ve söndürdü. Bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yoktu. Kimsenin yaralanmaması sevindirici, cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
İran 'ABD askerlerini esir aldık' dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi

Dünyayı sarsan iddia! ABD cephesinden beklenen yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!