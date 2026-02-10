Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 8 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Konyaaltı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 3 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 2 kılıç, 4 pala, 102 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler

Şehri ayağa kaldıran olay! 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler

Şehri ayağa kaldıran olay! 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdüler
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti