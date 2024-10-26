Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Kiracı Ailesini Tehdit Etti

Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Kiracı Ailesini Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Ç., ailesini ölümle tehdit edip evdeki eşyaları yakmaya çalıştı. Polis, tehdidi sonlandırarak Ömer Ç.'yi hastaneye götürdü. Komşular, olayın tekrarladığını ve rahatsız olduklarını belirtti.

ANTALYA'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Ç., telefonla kavga ettiği ailesini ölümle tehdit etti. Daha sonra kiracı olarak oturduğu evde bazı eşyaları kırarak yakmaya çalışan Ömer Ç., polis tarafından ikna edilip, çıkartıldı. Ömer Ç. hastaneye götürülürken, komşuları şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, apartmanda kiracı olarak oturan Ömer Ç., telefonla görüştüğü ailesini ölümle tehdit etti. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Ömer Ç. evin balkonundaki bazı eşyaları söküp, yakmaya başladı. İhbarla bölgeye yönlendirilen polis ve itfaiye ekibi, kendisine ve eve zarar vermeye çalışan Ömer Ç.'yi ikna etmek için uğraştı. Apartmana giren polis ekibi, elinde çakmak ve bıçakla dolaşan Ömer Ç.'yi ikna edip, evden çıkardı. Ömer Ç., tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmanda oturanlar, olayın ilk olmadığını belirterek Ömer Ç. hakkında polise şikayetçi oldu.

'AİLESİ KORKUDAN EVE GİREMEMİŞ'

Apartman yöneticisi Fatih Kır, "Burada kiracı olarak oturuyor arkadaşımız. Uzun zamandır ilaç kullanıyormuş. Bu ilaçtan dolayı sürekli uyarmamıza rağmen problem çıkarıyor. Yardım etmek istiyoruz, arkadaş kendi ailesine de problem çıkarıyor. Etraftaki komşulara rahatsızlık veriyor. Bugün ailesini tehdit etmiş, ailesi korkudan eve girememiş. Ailesi buradaydı, polis geldi, kapıyı açmadı. Ailesini polisler götürdü. Şimdi de 'Seni öldüreceğim' diye bir kadın ismi söyledi. 'Yakacağım, yıkacağım' diye bağırdıktan sonra aşağıya indim sonra koku gelmeye başladı. Bu saate kadar dayandık. Bu saatten sonra böyle bir şey istemiyoruz. Sabır gösterdikçe bu arkadaşımız ileriye gidiyor. Çare bulunmadığı sürece sonu kötü" dedi.

'ELİNDE BIÇAKLA, MAKASLA KAPIMA DAYANIYOR'

Komşulardan Sezer Karataş da "Hepimiz işe gidiyoruz. Sabah saatlerinde kapıma elinde bıçakla, makasla dayanıyor. Madde bağımlısı, hayal görüyor. 'Özel resimlerimi çekiyorlar' diye bağırıyor. 'İmdat' diye bağırıyor, 'Birisini keseceğim' diye bağırıyor. 'Apartmanda elimde bıçakla dolaşıyorum, birisine zarar vereceğim artık' diyor. Her gün polis geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya kiracı Polis

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar

 Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.