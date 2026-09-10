Antalya'da uydu cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uydu cihazı takılan "Hanzala" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) tarafından Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" kapsamında bir yeşil deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı program ile "Hanzala" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Uydu cihazı ile deniz kaplumbağasının göç yolları, beslenme ve kışlama alanlarının takip edilmesi amaçlanıyor.

Vali Şahin, deniz kaplumbağalarının deniz çayırlarını düzenleyerek balıklar için uygun yuvalama alanları oluşturduğunu söyledi.

Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Şahin, sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilincinin önemli olduğunu, bu süreçte herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise denize salınan kaplumbağaya Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin simge karakteri "Hanzala" adını verdiklerini kaydetti.

Hanzala'nın temsil ettiği yurda dönüş özleminin, kıyıda yuvanın anlamını yeniden düşündürdüğünü belirten Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaplumbağayı korumak, kıyıları temiz tutmak, ekosistemleri yaşatmak için verdiğimiz mücadele aslında canlıların dünyadaki yuvalarını koruma mücadelesidir. Bugün Hanzala'yı denize uğurlarken, Gazze'nin şahsında dünyanın dört bir yanında savaşların ve yıkımların evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardığı insanları da hatırlıyoruz. Savaşların yalnızca şehirleri değil, toprağı, suyu ve bütün canlıların yaşam alanlarını da tahrip ettiğini unutmuyoruz. Dileğimiz, her çocuğun yurdunda güvenle büyüyebildiği, hiçbir insanın yerinden edilmediği ve hiçbir canlının yuvasının yok olmadığı bir dünya. Hanzala'nın yolculuğu bu ortak umudun da simgesi olsun."

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol da projenin, deniz çayırlarını besin kaynağı olarak kullanan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarını tespit etmeyi sağlayacağını vurguladı.

Akyol, bu alanların denizlerde oksijen üretiminde kritik bir rolünün olduğunu aktardı.

Kaynak: AA