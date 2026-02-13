Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, iniş takımlarında teknik arıza yaşanan uçaktaki 175 yolcu ve 6 mürettebatın olumsuzluk yaşanmadan tahliye edildiğini belirterek, yedek uçağın geldiğini ve yolcuların o uçakla Gaziantep'e gönderileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Antalya Valisi Şahin, Antalya-Gaziantep uçuşunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan uçakta meydana gelen teknik arıza sonrası havalimanında incelemelerde bulundu.

Şahin, uçağın taksi sırasında sol iniş takımındaki teknik sorun sonrası pilotların kule ile bağlantıya geçerek hızlıca durumu bildirdiğini, 175 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın güvenliği öncelik alınarak gerekli tüm tedbirler ivedilikle uygulanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Taksi sırasında sürat olmaması nedeniyle yaralama olmadı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yolcularımızı tahliye ettik. Yedek uçak geldi, yolcularımızı o uçakla Gaziantep'e gönderiyoruz. Teknik ekipler incelemelerine başladı. Detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak."

"Havalimanında normal uçuşlar devam ediyor"

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, Antalya Havalimanı'nda SunExpress'in Antalya-Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan uçağın arka iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle kalkış yapamadığını söyledi.

Hızlıca tedbir alındığını anlatan Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Tamir ve onarım için uçağı pistten kaldırıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Havalimanında normal uçuşlar devam ediyor." diye konuştu.

SunExpress'ten yapılan açıklamada ise "Antalya-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi.

Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.