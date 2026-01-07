Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 457 sikke, 58 parça obje ile ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 114 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.