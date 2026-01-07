Haberler

Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 457 sikke, 58 parça obje ile ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve 114 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
