Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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Antalya'da hava sıcaklığı dün 46,1 dereceye ulaşarak son 95 yılın temmuz ayı rekorunu kırdı. Bugün ise bazı termometreler 48 dereceyi gösterdi. Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Antalya'da kent merkezindeki bazı noktalarda termometreler 48 dereceyi gösterdi.

ANTALYA'DA SON 95 YILIN EN SICAK TEMMUZ AYI

Turizm kenti Antalya'da dün hava sıcaklığının 46,1 derece ölçülmesiyle son 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; bugün de kent merkezinde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 31, nem oranı yüzde 17 seviyelerine ulaştı. Kent merkezinde bulunan bazı termometreler, 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, sabah erken saatlerde sahillere akın etti.

Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

ÖĞLE SAATLERİNDE SAHİLLER BOŞ KALDI

Ancak güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde sahillerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Kimileri ise sıcak havada sahilde spor yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yaptığı uyarıda, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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