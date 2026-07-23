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Antalya'da 12 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

Antalya'da 12 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde serinlemek için su kanalına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde serinlemek için su kanalına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Baraj Mahallesi'nde serinlemek için su kanalına giren Mehmet Yalçınkaya (12), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Yalçınkaya, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalçınkaya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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