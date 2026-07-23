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Yusuf Akçiçek için transferde dev derbi

Yusuf Akçiçek için transferde dev derbi
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, genç savunmacı için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, geleceğin en potansiyelli savunma oyuncuları arasında gösterilen Yusuf Akçiçek için karşı karşıya geldi.

TRANSFERDE DEV DERBİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve gösterdiği başarılı performansla Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, ezeli rakiplerin transfer listesinin üst sıralarına yerleşti. Sarı-lacivertli yönetim, Suudi ekibinden ayrılması beklenen genç savunmacıyı uzun vadeli planlarının bir parçası olarak görüyor ve bonservisle yeniden kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor. 

Olası bir transfer fırsatını kollayan Galatasaray'ın da geçtiğimiz yıllarda altyapıda forma giyen eski oyuncusu için her an devreye girebileceği aktarıldı. 

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Eylül 2025'te Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, kulüp tarihine adını yazdırmıştı.22 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibine satılan Yusuf, kulüp tarihine en fazla para kazandıran oyuncular arasına girmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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