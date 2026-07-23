Diyarbakır’da orman yangını: alevler yerleşim yerine ilerliyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim bölgesine doğru ilerliyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Oman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, çevredeki vatandaşların da destek verdiği ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı