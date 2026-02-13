Haberler

Antalya'yı Sağanak Vurdu; 7 İlçede Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkileyerek meyve bahçelerini su altında bıraktı. 7 ilçede okullar tatil edildi. İbradı ilçesine 127 kilogram yağış düştü.

1) ANTALYA'YI SAĞANAK VURDU; 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ (5)

PORTAKALLAR DALLARINDAN DÖKÜLDÜ

Antalya'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde bulunan bazı meyve bahçeleri su altında kaldı. Yükselen su seviyeleri nedeniyle ağaçlar yarıya kadar su içerisinde kaldı. Dallardaki portakallar ise yağmur nedeniyle döküldü. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar zaman zaman sahil bandına kadar ulaştı. Dalgalara aldırış etmeyen bir kişi, kumsala vurmuş olabilecek madeni para, değerli eşyaları metal dedektörü ile aradı. Bazı kişiler ise sahil bandından dalgaları izledi. Yağışlar nedeniyle Boğaçayı'ndan denize ulaşan çamurla birlikte denizin bir bölümü kahverengiye döndü.

İBRADI'YA 127 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gece itibarıyla Türkiye'de en fazla yağış Antalya'nın İbradı ilçesine düştü. Verilere göre İbradı'ya 127, Döşemealtı'na 110, Manavgat'a 103, Finike'ye 98, Konyaaltı'na 89, Gündoğmuş'a 85, Kumluca'ya 81 kilogram yağış düştü. Yağışların akşam saatlerinde etkisini azaltması, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste