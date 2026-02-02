Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi defnedildi

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi Manavgat'ta defnedildi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Sedef Sarı ve 4 yaşındaki kardeşi Firdevs Sarı'nın hastanedeki tedavilerine devam ediliyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi Manavgat'ta defnedildi.

Seymen'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Aynı kazada ağır yaralanan anne Sedef Sarı ve 4 yaşındaki kardeşi Firdevs Sarı'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi