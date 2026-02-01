Haberler

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 9'a yükseldi

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, Döşemealtı'nda devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Otobüsün hız yapmış olabileceği belirtiliyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Şahin, yaralılardan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi. Diğer 21 yaralıdan şehir hastanesinde olan 4 yaralımız ile yine Eğitim Araştırma Hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor, yani durumları ağır. Bunlardan Şehir Hastanesinde olan 2 hastamız ampüte yani birinin ayağı birinin de kolu kopmuş. Onların üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesinde ampüte durumda olan iki hastamız, aynı anda ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde Türkiye'nin en önemli plastik cerrahi ekibi Antalya'da. O bir şans. İnşallah orada iyi netice alacağız. Bu arada bir başka maalesef kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında. Oradaki yaralıların da Antalya'ya sevki durumunda ileri tetkikleri ve tedavileri için hastanelerimiz hazır. Bekleme durumunda henüz intikal eden herhangi bir hasta bulunmamakta."

