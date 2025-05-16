Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
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Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
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Antalya'da 27 yaşındaki genç çalıştığı diş kliniğine giderken motosikletiyle önce refüje ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip bölgeye gelen gencin arkadaşı yere çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Gökhan Tunca (27) çalıştığı diş kliniğine gitmek için evden çıktı. Tunca, Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

YERE ÇÖKÜP ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHÜSEYİN ALBATROS:

Bende bazen motorsiklet kullanıyorum. Fakat çok tehlikeli. Motorsiklet'te kaporta tamamen sürücü oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Vefat eden kişiye Allah rahmet eylesin.

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