Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Antalya'da 27 yaşındaki genç çalıştığı diş kliniğine giderken motosikletiyle önce refüje ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip bölgeye gelen gencin arkadaşı yere çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Gökhan Tunca (27) çalıştığı diş kliniğine gitmek için evden çıktı. Tunca, Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
YERE ÇÖKÜP ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİNE BAKTI
Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.