Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Gökhan Tunca (27) çalıştığı diş kliniğine gitmek için evden çıktı. Tunca, Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

YERE ÇÖKÜP ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.