Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti. Kamyonetle çarpışan genç sürücünün ailesi olay yerinde büyük bir acı yaşadı.

ANTALYA'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak (17), hayatını kaybetti. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen genç sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Muzaffer C. Yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı damperli kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Batuhan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çakmak'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen Batuhan'ın anne ve babası sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip, ekip aracına bindirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
